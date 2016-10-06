Москва, 6 октября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Первый снег в московском регионе может выпасть уже в начале следующей недели, 10 октября. Об этом сообщил «Агентству Москва» представитель центра погоды «Фобос».

Николай Дубовской. Первый снег. 1910

«В понедельник (10 октября) в отдельных районах столичного региона осадки могут первый раз в этом сезоне перейти в снег», — сказал он.

При этом источник добавил, что речь идет лишь о некоторых районах Подмосковья, но не о Москве.

Напомним, в 2015 году первый снег в российской столице выпал 9 октября.