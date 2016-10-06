Москва, 6 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. По мнению уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, в ситуации с демонстрацией в прямом эфире боёв смешанных единоборств среди детей, в одном из которых участник был отправлен в нокаут, нужно детально разобраться и сделать соответствующие выводы, сообщает «Р-Спорт».

kremlin.ru Анна Кузнецова

Комментируя показ боёв по телевидению, Кузнецова подчеркнула, что на первом месте стоят безопасность детей и их здоровье. «Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты», — отметила она.

Теперь очень важно понять, системное ли это явление, и как оно отражается на детском здоровье. Уточняется, что Кузнецова отправила соответствующий запрос уполномоченному по правам ребёнка в Чечне.

5 октября в СМИ появились сообщения об участии в турнире по смешанным единоборствам в Грозном детей, в том числе сыновей Рамзана Кадырова в возрасте восьми, девяти и десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского Союза ММА, четырёхкратный чемпион мира Фёдор Емельяненко резко осудил турнир по смешанным единоборствам с участием сыновей Кадырова, прошедший в Грозном.