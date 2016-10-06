Москва, 6 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. На территории России стартовали продажи индийского квадрицикла Bajaj Qute, который зачастую называют наиболее доступным в мире автомобилем, сообщает 6 октября «Российская газета».

Rsrikanth05 Bajaj Qute

Отмечается, что транспортное средство является, скорее, мотоколяской, а не машиной. При этом в самой Индии Bajaj Qute нельзя купить из-за проблем с сертификацией. Как рассказала Екатерина Логачева, представитель компании «Ист-Вест Моторс», в России базовая версия квадрицикла будет доступна от 330 тыс. рублей.

Экологичный и экономичный Bajaj Qute оснащен бензиновым двигателем объемом 217 куб. см и мощностью 13 л. с. Квадрицикл может развить скорость до 70 км/ч. Ожидается, что такой моделью заинтересуются компании, занимающиеся доставкой товаров.