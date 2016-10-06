Багдад, 6 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. МИД Ирака просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий руководства Турции в северном Ираке, сообщает 6 октября Reuters.

U.S. Army Турецкие солдаты

«МИД Ирака запросил провести экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить неправомерное нахождение турецких войск на территории Ирака и вмешательство Турции во внутренние дела страны», — говорится в сообщении на сайте МИД Ирака.

Напомним, 5 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади предупредил Турцию, что сохранение турецких войск на севере Ирака может привести к «региональной войне».