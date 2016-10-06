Тегеран, 6 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) была создана не только для войны в Сирии, но и для ослабления Ирана. Об этом заявил начальник иранского разведывательного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Кассем Сулеймани, которого цитирует телеканал Press TV.

ИА REGNUM

«ИГИЛ и другие ваххабитские террористические группы были созданы не только для войны с Сирией. Их главная задача — атака Исламской Республики Иран», — отметил военачальник, добавив, что действие иранских сил в Сирии призваны защитить как саму арабскую республику, так и весь остальной мусульманский мир.

По словам Сулеймани, «с помощью Ирана сирийское правительство в течение пяти лет противостоит осаде со стороны боевиков, благодаря чему весь мир смог признать эти группировки террористическими».

«Сегодня ваххабиты разбиты на всех фронтах. Я уверен в том, сирийский народ непобедим, особенно когда он поддерживает собственное правительство», — отметил он, обвинил страны Евросоюза в поддержке группировок, противостоящих официальному Дамаску.

Поддерживая терроризм на Ближнем Востоке, Евросоюз платит очень высокую цену, угрожая безопасности собственных стран, полагает предводитель иранской спецслужбы.