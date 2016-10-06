Новосибирск, 6 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Полицию города Новосибирска возглавил Юрий Горчаков. Сегодня, 6 октября, руководитель Главного управления МВД РФ по Новосибирской области Юрий Стерликов представил его личному составу городской полиции.

ГУ МВД России по Новосибирской области Полицию города Новосибирска возглавил Юрий Горчаков

Как рассказали ИА REGNUM в областном главке ведомства, Юрий Стерликов, представляя Горчакова, отметил, что за все время службы он зарекомендовал себя с положительной стороны и задачи, которые ставились перед городским управлением, выполнены в полном объеме.

Юрий Горчаков службу в органах внутренних дел начал в 1993 году милиционером патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Новосибирского райисполкома. Потом проходил службу в подразделениях криминальной милиции, занимал руководящие должности в районных отделах внутренних дел Новосибирска и в подразделениях по борьбе с организованной преступностью при городском УВД, возглавлял УВД Новосибирского района. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II, III степеней. Ветеран боевых действий.

На посту начальника УВД Новосибирска Юрий Горчаков сменил Андрея Шадринцева, который в июне текущего года вышел на пенсию. После ухода Шадринцева Юрий Горчаков исполнял обязанности начальника УМВД России по Новосибирску.