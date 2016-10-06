Новосибирскую городскую полицию возглавил Юрий Горчаков
Новосибирск, 6 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Полицию города Новосибирска возглавил Юрий Горчаков. Сегодня, 6 октября, руководитель Главного управления МВД РФ по Новосибирской области Юрий Стерликов представил его личному составу городской полиции.
Как рассказали ИА REGNUM в областном главке ведомства, Юрий Стерликов, представляя Горчакова, отметил, что за все время службы он зарекомендовал себя с положительной стороны и задачи, которые ставились перед городским управлением, выполнены в полном объеме.
Юрий Горчаков службу в органах внутренних дел начал в 1993 году милиционером патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Новосибирского райисполкома. Потом проходил службу в подразделениях криминальной милиции, занимал руководящие должности в районных отделах внутренних дел Новосибирска и в подразделениях по борьбе с организованной преступностью при городском УВД, возглавлял УВД Новосибирского района. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II, III степеней. Ветеран боевых действий.
На посту начальника УВД Новосибирска Юрий Горчаков сменил Андрея Шадринцева, который в июне текущего года вышел на пенсию. После ухода Шадринцева Юрий Горчаков исполнял обязанности начальника УМВД России по Новосибирску.