Алеппо, Сирия, 6 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Отец 21-летней пловчихи Мирей Хиндоян и ее брата Армена, погибших при обстреле 30 сентября подконтрольного Дамаску района Алеппо (Сирия), обвинили в их гибели боевиков, сообщает RT.

Surian Soosay Боевик

Ранее британская The Independent обвинила в этом обстреле власти Сирии и Россию, их поддерживающую, несмотря на показания очевидцев и доказательства того, что обстреляли Алеппо исламисты.

«Все знают, где базируются боевики, и снаряд прилетел оттуда», — заявил Викен Хиндоян.

Напомним, жертвами обстрела боевиков 30 сентября одного из районов Алеппо стали пять человек.