Ростов-на-Дону, 6 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Следователи Ростовской области проводят проверку по факту смерти бывших супругов и ребёнка в Таганроге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе регионального СКР.

pixabay.com Убийство

Тела 42-летней женщины и ее трёхлетней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены накануне в квартире многоэтажки на улице Чучева в спальном районе Русское поле. Как полагают следователи, убийство совершил бывший 31-летний супруг, после чего покончил с собой в гараже.

Предположительно, мотивом преступления стали личные отношения супругов. Детали трагедии устанавливаются, отметили в ведомстве. С мест происшествия изъяты вещдоки, назначены судмедэкспертиза, а также молекулярно-генетическая, биологическая и криминалистическая экспертизы.

Как сообщает портал «Ёрш Таганрог», трагедия семьи стала шоком для всего Таганрога. Мужчина, убивший свою семью, уже не жил с женой и дочерью, но накануне пришёл, чтобы помириться. Но вместо примирения набросился на супругу с ножом на глазах ребёнка, а затем не пощадил и собственную дочь.

Отметим, что в апреле этого года кровавая драма произошла в Красном Сулине. Мужчина из охотничьего ружья застрелил мать своих детей. Конфликт между супругами произошел на бытовой почве в ночь на 10 апреля. В момент совершения преступления трое маленьких детей находились в соседней комнате.

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Ещё одно ЧП произошло в ноябре 2015 года в центре Ростова-на-Дону. Тогда практически повторилась трагедия, произошедшая в октябре в Подольске. 60-летний глава семьи кухонным топором убил своих детей — 15-летнего сына и 21-летнюю дочь. Мужчина попытался покончить с собой, но у него ничего не вышло.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из самых громких случаев произошел летом 2015 года в Нижнем Новгороде. В июле местный житель Олег Белов убил беременную жену и шестерых маленьких детей. Тела своих жертв мужчина расчленил на множество фрагментов и сложил в полимерные пакеты, которые планировал захоронить. Самому старшему из убитых детей было шесть лет. После убийства детей и жены Белов отправился во Владимирскую область, где жестоко убил собственную мать. Судмедэксперты признали у Белова психическое расстройство, но оно не исключает его вменяемости. 29 июня 2016 года Белов был приговорен к пожизненному лишению свободы.