Ярославль, 6 октября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России обязало крупнейшего дорожного подрядчика Ярославской области компанию ГП «Ярдормост» заключать договоры субподряда через конкурсные процедуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

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«Являясь крупнейшим дорожным подрядчиком в регионе, имея годовой доход около 3 млрд рублей, «Ярдормост» фактически все работы передаёт на субподряд. При этом никаких конкурсных процедур не проводилось. Всё оформлялось простой закупкой у единственного поставщика. Ограничение, существовавшее в положении о закупках, было фантастическое — до 500 000 000 рублей! Это абсолютно незаконно, о чём я и указал в своём обращении в УФАС. Какими критериями руководствовались в «Ярдормост» при заключении многомиллионных договоров субподряда? Красотой глаз? Сомневаюсь», — рассказал Сергей Балабаев.

По итогам проверки УФАС факты, описанные в заявлении Балабаева, подтвердились и в адрес руководства ГП «Ярдормост» было направлено предписание об устранении нарушений атимонопольного законодательства. Поскольку в дорожной компании самостоятельно внесли изменения в положение о закупках в отношении должностных лиц, административных дел возбуждено не было.

В настоящий момент ГП «Ярдормост» имеет право заключать контракты с единственным поставщиком при условии, если сумма контракта не более 500 тысяч рублей.