Ставрополь, 6 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае в преддверии эпидемии установлены предельно допустимые цены на противовирусные препараты от гриппа и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона.

В перечень таких лекарств вошли такие противовирусные препараты, арбидол, кагоцел, лавомакс, тамифлю, номидес, виферон, гриппферон, амиксин, циклоферон и нгавирин. Все эти препараты входят в список жизненно важных лекарств.

К примеру, на упаковку арбидола с 10 капсулами 200 мг цена в аптеках Ставропольского края не может быть выше, чем 596,12 рублей, а упаковка кагоцела должна стоить не дороже 332,44 рублей.

Предельные розничные цены на противовирусные препараты устанавливаются для предотвращения ажиотажа и завышения цен в период эпидемии гриппа. Вместе с тем, в прошлом году, когда жители края отмечали нехватку таких препаратов, им предлагались в аптеках более дорогие их аналоги.

Заместитель министра здравоохранения Ольга Дроздецкая отмечает, что сегодня в аптеках края в реализации находится более 20 торговых наименований противовирусных препаратов, из которых практически все являются жизненно необходимыми и важнейшими, и на которые распространяется государственное регулирование цен.

Эти цены планируется сохранить до конца 2016 года. Аптекам напомнили об отпуске ряда противовирусных препаратов и антибиотиков строго по рецептам врача.

Напомним, в этом году в аптеках и больницах края формируется четырехкратный запас лекарств от гриппа и ОРВИ. В Минздраве отчитались, что сегодня на фармацевтическом рынке края имеется достаточный ассортимент противовирусных препаратов, как входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, так и не входящих в него.

Также создан запас средств для лечения и профилактики гриппа и других вирусных инфекций, медицинских масок.

По последним данным Роспотребнадзора региона, заболеваемость населения края острыми респираторными вирусными инфекциями остается на низком уровне. Еженедельные показатели заболеваемости населения ОРВИ ниже эпидроговых значений.

Вместе с тем, в крае циркулируют вирусы парагриппа, адено‑ и риновирусы, вирусы гриппа не обнаружены.