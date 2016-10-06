Калининград, 6 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Специалисты завода «Автотор» в Калининграде приступили к сборке автомобилей Hyundai Grand Santa Fe. Новый кроссовер стал пятой моделью, запущенной в производство на предприятии в этом году, сообщает 6 октября Uincar.ru.

miniqueaustralia Hyundai

По сравнению с моделью Hyundai Santa Fe Premium, новинка обладает большей вместимостью — в салоне могут находиться семь пассажиров. Длина автомобиля составляет 4915 мм, ширина — 1885 мм и высота — 1685 мм.

У Hyundai Santa Fe Premium обновлены решетка радиатора, передний бампер, противотуманные фары, боковые зеркала и задние фонари. Автомобиль будет полноприводным, с шестиступенчатой коробкой передач и одним из двух двигателей: бензиновым с объемом 3,3 л или 2,2-литровым дизельным.