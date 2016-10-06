Киев, 6 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Украина отказалась от курса многовекторности и встала на путь евроинтеграции из-за политики президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом 6 октября в Киеве на встрече со студентами заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

president.gov.ua Пётр Порошенко на саммите НАТО

«Единственное, за что можно поблагодарить Путина, у нас уже нет многовекторности», — сказал Порошенко.

Он уверен, что после событий в Крыму и Донбассе жители Украины резко изменили свое отношение к НАТО и ЕС. «С 13%, которые поддерживали НАТО в 2013 году, украинская нация стала мудрее к тому, что это уже 54%. С 32%, которые поддерживали европейскую интеграцию, украинская нация стала настолько мудрой, что уже более 70% поддерживают европейский вектор развития нашей страны. И я могу выразить противоречивый тезис, что наша независимость, наше государство во второй раз или в третий родилась именно сейчас», — считает Порошенко.

В то же время Порошенко признает отсутствие единства политического класса Украины. «Насколько сейчас разобщенным и эгоистичным выступает украинский политический класс. Он не испытывает потребности, учитывая внешние обстоятельства, регулировать и держать в пределах разумного градус политической конкуренции. А Москва всегда пользовалась, это не только по отношению к Украине, преимуществами демократических систем в соседних государствах, чтобы поглотить их, начиная со времен Новгорода или Речи Посполитой, завершая Европой после Второй мировой войны. И сейчас расшатывание ситуации в нашем государстве является одним из проверенных способов введения гибридной войны Кремля против Украины», — заявил Порошенко.

Напомним, в июле 2016 года украинский фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива опубликовал данные опроса, согласно которому вступление Украины в НАТО поддерживает 78% украинцев.

«Гипотетический референдум по НАТО: 78% — за, 17% — против. Явка — 58%», — написала аналитик организации Мария Золкина в Facebook.

Она отметила, что явка была бы высокой в мае 2016 года не только на Западе (82%) и в Центре (58%), но и в Донбассе — 56%.

«Во всех макрорегионах, кроме Донбасса, референдум был бы выигран. На Донбассе было бы 48 на 47% среди участников голосования», — отметила Золкина.

Исследование фонд проводил совместно с социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.