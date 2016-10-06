Москва, 6 октября, 2016, 15:21 — ИА Регнум.



investmentjuan01.com Неоформленная недвижимость

Министерство финансов России продолжает искать варианты наполнения бюджета. Теперь появилась инициатива взимать налог на имущество, еще не оформленное в собственность, но стоящее на оформленном земельном участке. Чуть больше трети построек внутри кадастра недвижимости в России не имеют официальных по документам хозяев. До сих пор подобный пробел в законодательстве позволял не уплачивать налог на постройку. Исходя из того, что теперь налог рассчитывается из кадастровой стоимости недвижимости, суммы могут быть весьма приличными.

В идее взимания налогов с неоформленной недвижимости много скрытых нюансов. Так, например, сроки строительства частного жилья не регламентируются ничем, кроме интересов застройщика и будущего владельца, а право на собственность появляется после завершения строительства и регистрации соответствующего документа.

Получается, что с точки зрения закона до заявления человека на оформление прав собственности на участке как будто ничего и нет. Законодатели могут апеллировать картографическими данными, например, или топосъемкой, где будут видны построенные объекты. Однако как определить степень готовности дома — пока неясно, ведь строительство частной недвижимости может длиться годами. Ко всему прочему, формально владелец участка и владелец дома могут оказаться разными людьми, и это тоже стоит предусмотреть.

Иными словами, идея как вариант наполнения бюджета интересная, но на практике, как и многое другое в России, сложно осуществимая.