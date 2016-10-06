Донецк, 6 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В октябре ДНР прекратила выплачивать пенсии из-за мощной хакерской атаки ВСУ. Специалисты Пенсионного фонда и Министерства связи ДНР работают над восстановлением компьютерной базы получателей пенсий. Об этом 6 октября в Донецке в ходе брифинга заявили и.о. министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина и председатель Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова, передает ИА REGNUM.

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«4 октября 2016 года в результате атаки украинских хакеров была взломана и заблокирована база данных Пенсионного фонда ДНР. В связи с этим мы были вынуждены приостановить пенсионные выплаты. Надеемся, что в самое короткое время эта база будет восстановлена. К процессу восстановления подключены специалисты Министерства связи ДНР, и в течение ближайших дней все документы на выплаты будут подготовлены и переданы для выплаты пенсионерам в ГП «Почта Донбасса» и Центральный Республиканский Банк. Пенсионный Фонд ДНР приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся на сегодняшний момент ситуации», — сказала Сагайдакова.

При этом чиновница увидела связь между хакерской атакой с ранее проведенным в Донецке праймериз. «Следует полагать, что целью хакеров была исключительно дестабилизация социальной ситуации в ДНР. Не секрет, что украинские власти всеми способами пытаются ужесточить экономическую блокаду ДНР, в том числе это касается и выплат, честно заработанных нашими пенсионерами. Возможно, целью хакеров было создание условий для невыплаты пенсий тем пенсионерам, которые смогли их оформить на территории Украины. Пенсионный фонд делает все возможное, чтобы информация о получателях пенсий осталась конфиденциальной. Мы приложим максимум усилий для повышения уровня защиты базы получателей пенсионных выплат», — пообещала Сагайдакова.

В то же время Толстыкина обвинила украинскую сторону в диверсии и попытке создать социальную напряженность в ДНР.

«Мы расцениваем эти действия как диверсию, направленную на то, чтобы повысить социальную напряженность в нашей республике — для того, чтобы наши пенсионеры не получили вовремя пенсии. И мы считаем, что это попытка приостановить законные выплаты украинской стороной пенсионерам, проживающим в ДНР. Заметьте, что действия хакеров направлены не против Министерства обороны, а против наших стариков, которых мы не дадим в обиду. Сейчас предпринимаются все действия для того, чтобы максимально быстро восстановить все базы и произвести пенсионные выплаты», — сказала Толстыкина.

При этом чиновники ДНР не назвали точной даты возобновления пенсионных выплат в ДНР.

Кроме того, пенсионеры Луганщины, проживающие на подконтрольной ЛНР территории, также сообщают о задержках с выплатами пенсий за сентябрь. «Точно знаю, в октябре соседям пенсии не отдали. Они вчера из-за этого спорили на улице. Говорят, что выплаты с октября не производят. На почте Луганска сотрудники сообщают, что денег нет. И когда будут неизвестно», — рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM житель Луганска Дмитрий.

В свою очередь 5−6 октября власти ЛНР не сообщали о хакерских атаках на базы данных местных пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября сотрудник Пенсионного фонда г. Шахтерск (Донетчина, под контролем ДНР) рассказал, что с октября Донецк не перечисляет средства пенсионерам. «В октябре Донецк еще не перечислял деньги на пенсии. Задержка 5 дней, говорят, что денег нет. Когда поступит финансирование, никто не знает. Ситуация напряженная, ведь пенсии у нас и так в два раза ниже, чем на Украине», — рассказала сотрудница Пенсионного фонда Ирина. Также о невыплатах пенсий сообщают пенсионеры ДНР.

Напомним, осенью 2015 года в ДНР и ЛНР также были задержки с выплатами пенсий.