Ереван, 6 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Армении необходимо продолжать быть конкурентной и последовательно повышать эффективность экономики, заявил сегодня, 5 октября, президент Армении Серж Саргсян во время встречи с новым правительством Армении.

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«Очевидно, что намного проще развиваться, намного проще достигать высоких экономических результатов, когда вокруг тебя мир, когда у твоих соседей и стран-партнёров экономический рост. И намного более сложно, когда есть негативные внешние импульсы, но ты обязан сделать максимальное и иметь развитие», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он выразил убеждение, что возможно и нужно ещё лучше, ещё рациональнее управлять скромными средствами и достигнуть несравненно лучших результатов. По мнению президента, общественность тоже этого ожидает. «Потенциал нашей экономики и общества, в целом, состоит в том, чтобы работать более организованно и целенаправленно», — добавил Саргсян.

По его словам, Конституционными изменениями в Армении де факто начались системные изменения и нынешнее правительство принимает на роль: стать локомотивом этих изменений, стать движущей силой и исполнителем этих изменений.

«Переход от полупрезидентской системы управления к парламентскому правлению меняет не только модель управления страной, но также, в первую очередь, решает вопрос изменения коллективного мышления и коллективного отношения. Возможно, люди не полностью представляют, в каких масштабах конституционные реформы и переход на новую модель управления изменят нашу действительность, — сказал президент. — Вам суждено стать лидерами этого переходного периода, и я верю в ваши силы. Верю, что это правительство Республики Армения сможет сделать то, что не удавалось всем прежним правительствам. Конечно, в этой работе вы не будете одиноки, слаженно будут действовать все государственные звенья нашей страны. Я это обещаю. Вас будут поддерживать, будут помогать, будут вас воодушевлять, будут идти с вами в одном направлении, но, как я сказал, движущей силой должно быть правительство, строителем должно быть правительство».

По словам Саргсяна, успехом нового правительства обусловлены те ожидания, которые сегодня имеет народ Армении.

Премьер-министр Карен Карапетян от имени команды выразил благодарность президенту за доверие и слова, которые ко многому обязывают. Он заверил, что правительство своей каждодневной работой будет направлять импульс гражданам Республики Армения о том, что идет в направлении удовлетворения его ожиданий и чаяний. Президент отметил, что в программе правительства, которая будет представлена в ближайшие дни, будут отмечены те шаги и мероприятия, которые направлены на то, чтобы гражданин РА чувствовал себя безопасно и обеспеченно, жил в справедливой среде, с верой в завтрашний день.

Карен Карапетян заверил, что правительство в течение всего срока своей деятельности будет работать с максимальной обратной связью с общественностью и будет регулярно объяснять, какая работа осуществляется, с какой целью, после чего будут выслушиваться ожидания и советы общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президент Армении принял отставку правительства, возглавляемое Овиком Абрамяном. 13 сентября был подписан указ о назначении на вакантный пост Карена Карапетяна. 3 октября назначением министров обороны и иностранных дел процесс формирования правительства был завершён.

Из 18 министров свои посты сохранили 8 человек. Ещё один — Арцвик Минасян сменил пост министра экономики на должность главы министерства экологии. В результате структурных изменений несколько министерств было переименовано, а министерство градостроительства — упразднено.