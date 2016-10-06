Донецк, 6 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Вчера, 5 октября, в Червоногвардейском районе Макеевки (Донетчина, под контролем ДНР) произошел мощный взрыв, который не мог вызвать военный топливозаправщик. Об этом 6 октября в интервью ИА REGNUM заявил источник в МГБ ДНР Донецка.

NASA Взрыв

По его словам, взрывную волну такой силы мог вызвать взрыв мощного вооружения. «Вчера утром в Макеевке, вблизи жилых кварталов Червоногвардейки взорвался явно не топливозаправщик. Это точно не топливозаправщик, поскольку он такую взрывную волну не дает. От заправщика ее вообще не должно было быть, о взрыве никто бы и не узнал. По свидетельствам очевидцев было несколько взрывов. Судя по взрывной волне, это не был военный склад, поскольку минометные снаряды и артснаряды долго бы детонировали и разлетались по всему городу несколько дней. В сети появилось бы много видео с «салютами». Военные ДНР явно замалчивают причину. Тут две версии: или что-то прилетело мощное от ВСУ, что привело к большим потерям, или, что более вероятно — произошел взрыв какого-то мощного вооружения ДНР», — сказал источник.

Также в официальной версии о том, что в Макеевке взорвался топливозаправщик сомневаются сами местные жители, сравнивая взрывную волну с взрывом «Точки-У».

«Вчера утром слышал пару взрывов. Потом была взрывная волна, почти как от взрыва «Точки-У» в 2014—2015 гг., но не такой силы. Тогда взрыв «Точки-У» слышали в нескольких городах и окна вылетели в разных населенных пунктах. Топливозаправщики у нас горели и в мирное время. От них нет мощной взрывной волны. Как топливозаправщик мог выбить стекла в семи школах и трех детсадах? У нас тут, что детсадовско-школьные городки есть с заправками по центру?», — задался вопросом житель Червоногвардейки Анатолий.

«Без пяти семь утра было сначала бух (взрыв), бух, несколько раз. А потом взрыв. Я успела накрыться одеялом и на меня полетели все стекла. Это был самый сильный взрыв, ужасный просто. У меня и на кухне цветы попадали. Была очень сильная взрывная волна», — рассказала Галина Дрозд в эфире телеканала «Оплот» ДНР (с 1 минуты).

Кроме того, директор ОШ №77 г. Макеевка Наталья Хачковская отметила, что в результате взрывной волны здание школы было повреждено на 40%, в частности шифер на крыше. «Повреждено где-то 40% здания школы. Там где стояли старые стекла, они все повылетали и разбиты. Немного повреждена крыша — три листа. Крыша новая», — уточнила Хачковская.

В свою очередь 5 октября назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Макеевке взорвался военный склад ДНР.

«…Повреждено 7 школ, 3 детсада и больница, жилые дома, пол города осталось без электроэнергии, обесточены шахты», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в г. Макеевка произошел теракт — на фугасе, заложенном украинской ДРГ, взорвался топливозаправщик ДНР.

По его словам, в результате взрыва погиб боец ДНР, а также уничтожено остекление в шести школах, лицее, трех детсадах и многих жилых домах. «Произошел взрыв большой мощности из-за возгорания топлива, от взрывной волны были выбиты стекла в шести близлежащих школах (№№8, 18, 32, 44, 58, 109), лицее №8, медицинском училище, трех детских садиках (№№ 121, 154, 191) и жилых домах. А в результате разлета поражающих элементов взрывного устройства повреждения получила электроподстанция, расположенная неподалеку от дороги, где был заложен фугас», — рассказал Басурин.

При этом из-за приостановки подачи электроэнергии на шахту Щегловская-Грубокая под землей были заблокированы 126 горняков. «Была полностью обесточена шахта Щегловская-Грубокая в Червоногвардейском районе г. Макеевки и заблокировано под землей 126 горняков», — добавил Басурин.

Минобороны ДНР возложило всю вину за случившееся на спецслужбы Украины. «Это говорит об активизации сил специальных операций Украины», — подытожил Басурин.

Ранее, источник в администрации г. Макеевки заявлял, что Червоногвардейский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ. При этом в результате ведения боевых действий в городе были обесточены 30 трансформаторных подстанций и шахта «Щегловская-Глубокая», повреждения получили здания трех школ и детского сада.

«На эту минуту известно о повреждениях школ №77, №32 и №18, зафиксированы незначительные повреждения в детском саду №154. Кроме того, обесточены 30 трансформаторных подстанций и шахта «Щегловская-Глубокая», — сказал чиновник.