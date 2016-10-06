Иркутск, 6 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Начало октября в Иркутской области ознаменовалось резким похолоданием, и, несмотря на отчет правительства Иркутской области о готовности к отопительному сезону, жители региона второй раз на этой неделе призывают президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с подачей тепла в жилые дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Вслед за жителями общежития бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища, которые из-за отключения электричества компанией «Оборонэнерго» были вынуждены написать на крыше дома «SOS, Путин, помоги», петицию в интернете разместили жители города Вихоревка на севере Приангарья.

«Сибирский город Вихоревка Иркутской области по состоянию на 5 октября 2016 года остается без отопления и горячей воды уже полгода. Жилые дома, социальные учреждения, дети, взрослые, старики, беременные, тяжело больные… Все замерзают. Дома остывают. Коммуникации перемерзают. В городе сегодня плюс 4 градуса днем и минус 10 ночью. Администрация городского поселения и службы не дают правдивых и рабочих сроков запуска тепла в город. Тем не менее, жители платят за коммунальные услуги, которые не предоставлены», — говорится в обращении на имя президента России Владимира Путина, размещенном на сайте www.change.org. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на момент подготовки материала, петицию подписали уже 1228 участников.

«Требуем комплексную проверку всех причастных управляющих ЖКХ и причастных должностных лиц в администрации города, района и области. Требуем дать тепло в кратчайшие сроки», — резюмируют авторы обращения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, готовность объектов ЖКХ Иркутской области к осеннее-зимнему отопительному периоду оценивается как высокая. По словам заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Александра Трифонова, отопительный сезон стартовал в Приангарье 1 сентября. В рамках областной программы подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса региона к отопительному сезону предусмотрено 3,6 млрд. рублей. При этом в министерстве отметили, что в Нижнеудинском, Братском, Усть-Илимском и ряде других районов области отмечается рост задолженности за потребленные энергетические ресурсы, в том числе, в учреждениях бюджетной сферы. Глава правительства Приангарья Александр Битаров поручил своим заместителям разобраться с ростом задолженности в этих районах, а также рассмотреть возможность перевода расположенных в лесных районах котельных, работающих на жидком топливе или электричестве, на другой вид горючего — отходы лесозаготовки.

В настоящий момент из Иркутска в Вихоревку направлена специальная комиссия, которая выявит причины проблем с отоплением, уточняет ИА IrkutskMedia.