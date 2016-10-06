Москва, 6 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств, в том числе депутатов и миллиардеров, с 26 сентября начала работу «горячая линия». Участники исполнительного производства могут получить требуемую информацию, сообщила в ФССП.

vasherukodelie.ru Оператор горячей линии

Кроме того, при наличии возможности оператор «горячей линии» может соединить абонента с судебным приставом-исполнителем, у которого данное исполнительное производство находится на исполнении.

Предполагается, что «горячая линия» позволит сократить количество письменных обращений граждан в УИОВИП, поскольку большинство подобных обращений связано с недостаточной информированностью участников исполнительного производства о порядке возбуждения и ведения исполнительного производства.

Номер «горячей линии» — (495) 531 — 01 — 36.