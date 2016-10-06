Кемерово, 6 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов к школьнице, упавшей в обморок в школе Новокузнецка, диагностировали у нее состояние клинической смерти, сообщает 6 октября «Газета Кемерова» со ссылкой на администрацию города.

66.ru Фельдшер скорой помощи

Информация о 13-летней девочке, которая потеряла сознание после разминки на баскетбольной секции в школе №65, поступила к медикам 5 октября в 18:29. В 18:40 на вызов отправилась освободившаяся бригада, которая прибыла на место спустя 15 минут.

Врачи заключили, что девочка находится в состоянии клинической смерти и приступили к реанимационным мероприятиям. В 19:31 на место прибыла бригада реаниматологов, которые через 40 минут доставили школьницу в больницу Зонального перинатального центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «скорую» для школьницы вызвал учитель физкультуры, когда ей стало плохо во время занятий. Она скончалась по дороге в больницу. По факту происшествия начата следственная проверка.