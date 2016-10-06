Порт-о-Пренс, 6 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Власти Гаити и Доминиканской республики заявили, что число жертв урагана «Мэтью» увеличилось до 39 человек, сообщает 6 октября Reuters.

pixabay.com Ураган

Ранее службы гражданской защиты Гаити сообщили, что в результате падения деревьев, разлива рек и сильных порывов ветра погибли 23 человека. Позже МВД Гаити заявило, что количество жертв урагана «Мэтью» увеличилось еще на 12 человек.

Власти Доминиканской Республики сообщили, что во время урагана погибли 4 человека.

Напомним, мощный ураган третьей категории, который стал самым сильным ураганом за последние 10 лет, обрушился на территорию Кубы и Гаити 4 октября. Порывы ветра достигали 230 км/ч.

Ураган «Мэтью» серьезно повредил жилые здания, уничтожил посевы, причинил ущерб местному животноводству.