Нижний Новгород, 6 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. У Нижнего Новгорода практически нет шансов оказаться на новых купюрах, которые планирует к выпуску Центробанк РФ. За сутки до окончания голосования его лидеры опережают Нижний Новгорода более чем на 100 тыс. голосов.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородский кремль и памятник В. Чкалову

На сегодняшний день лидерами голосования являются Казань (384 490 голосов), на втором месте Севастополь (381 598 голосов).

На третьем месте Дальний Восток (380 158 голосов), чуть меньше голосов набрал Волгоград (373 359). Замыкает пятерку Сочи (372 592голосов).

За Нижний Новгород свои голоса отдали более 259 тыс. человек.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородская Ярмарка

Чтобы привлечь внимание к конкурсу, в Нижегородской области волонтеры раздавали рекламные листовки, создавали специальные группы в соцсетях и проводили танцевальные флэшмобы. Однако танцы не помогли — Нижний Новгород сильно отстает от лидеров и догнать их шансов уже нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт, где жители страны могут предложить собственные варианты. Выбор городов и символов будет проходит в три этапа.

На первом этапе был составлен расширенный список городов, территорий и соответствующих им символов. На втором проходил опрос населения, по итогам которого была отобрана десятка городов-лидеров. На третьем этапе проходит голосование, в ходе которого будут выбраны победители.

Нижний Новгород предложил разместить на купюре в 200 рублей изображение памятника Валерий Чкалову и башню местного кремля, на купюре в 2000 тыс. рублей — здание нижегородской Ярмарки.

Итоги финального голосования подведут 7 октября 2016 года, а в обращение новые купюры поступят в 2017 году.