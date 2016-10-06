Красногорск, 6 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В 2017 году экономия по расходам на содержание чиновников, работающих в отделах предоставления жилищных субсидий, составит примерно 197 млн рублей. Депутаты Мособлдумы приняли новый алгоритм расчета расходов на содержание таких госслужащих в ходе своего второго заседания после региональных выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

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После изменений, внесенных парламентариями, для расчёта фонда оплаты труда чиновников, занятых в обслуживании льготников области, будет использоваться не численность населения, как это делалось ранее, а количество льготников, согласно нормативу 100 семей на одного служащего.

«Таким образом, после принятия закона численность работников муниципального отдела жилищных субсидий будет зависеть от количества получателей субсидий. Это позволит сократить около 150 ставок, многие их которых являются вакантными. А других сотрудников переведут работать в отделы, где наблюдается острая нехватка кадров. В результате экономия по расходам на содержание отделов предоставления субсидий в 2017 году составит примерно 197 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

По словам председателя комитета Мособдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, ранее диспропорция расчета требовала 445 млн бюджетных рублей на содержание служащих, что составляло пятую часть от общей суммы субсидий, предоставляемых жителям Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом VI созыве депутаты Мособлдумы планируют принять новый бюджет области, который, как они обещают, будет социально ориентированным. Губернатор региона может внести документ на рассмотрение парламентариев уже к началу ноября.