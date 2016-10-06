Москва, 6 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Правительство РФ, по сообщениям СМИ, готовит законопроект о расширении территории свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе за счет включения в нее территориального моря. Целью этого законопроекта станет привлечение дополнительных инвестиций в Крым, в том числе в его туристическую и транспортную инфраструктуру, а также в развитие нефтегазовой отрасли.

skeeze Добыча нефти

Расширение территории СЭЗ Крыма за счет морского шельфа может способствовать развитию геологоразведочных работ на шельфе и впоследствии развитию добычи природного газа в Крыму, а в будущем, вероятно, и добычи нефти. Как правило, на территории СЭЗ, где есть возможности для добычи полезных ископаемых, применяется льготная ставка НДПИ, а также льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и ряду других налогов, включаемых в себестоимость.

В Крыму уже добывается ежедневно 6 млрд кубометров газа. При этом совокупные запасы газа в Крыму составляют 165,3 млрд кубометров, газового конденсата — около 18,2 млн тонн. Разведанные запасы нефти составляют 47 млн тонн, по оценкам российского Министерства природных ресурсов. Добыча газа весьма важна для экономики полуострова, так как в Крыму планируется построить ряд новых ТЭЦ, работающих на природном газе. В настоящее время значительная часть добываемого в Крыму газа направляется в Россию, поскольку энергетических мощностей для роста потребления газа пока недостаточно, а после того, как будут построены ТЭЦ, полуостров навсегда забудет о том, что такое дефицит электроэнергии.

Таким образом, развитие газовой промышленности в регионе будет способствовать энергетической безопасности полуострова. Что касается возможностей добычи нефти на крымском шельфе, то ряд российских корпораций изучают такую возможность. Однако здесь возникает вопрос об ущербе уникальной экологической системе Крыма, и пока он не решен.