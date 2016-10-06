Москва, 6 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Назначая Сергея Кириенко на пост первого заместителя главы своей администрации, президент РФ Владимир Путин руководствовался его нынешними деловыми качествами. Об этом сегодня, 6 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Кириенко

«Российскую политику определяет президент Российской Федерации», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, не означает ли назначение Кириенко «некий сдвиг в сторону либерализации российской политики». «Не Володин (Вячеслав Володин — бывший первый заместитель главы администрации Кремля), не Кириенко, а президент Путин ее определяет, из этого и нужно исходить», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Кириенко, по словам Пескова, «к работе приступил еще вчера».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 5 октября, Владимир Путин назначил главу Росатома Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента РФ.