Ярославль, 6 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. 6 октября комитет Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и по здравоохранению рассмотрел вопрос об освобождении от должности Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Данный проект внес депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов.

ИА REGNUM Михаил Крупин

«Когда мы рассматривали кандидатуру Михаила Крупина на пост детского омбудсмена, он клятвенно обещал, что будет заниматься проблемами детства в Ярославской области. Но практически сразу после утверждения в должности он выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдумы, и с головой окунулся в выборные дела. Я считаю, что таким образом Михаил Крупин предал и детей Ярославской области, и нас, депутатов Ярославской областной думы, оказавших ему доверие», — заявил на заседании комитета Владимир Денисов.

Вопрос не вызвал бурной дискуссии. При голосовании лишь один депутат поддержал увольнение Михаила Крупина. Против проголосовало 6 депутатов, трое — воздержались.

«Депутаты мое предложение не поддержали. Что ж? Пусть работает в должности детского омбудсмена, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Владимир Денисов корреспонденту ИА REGNUM после заседания комитета.

Сам Михаил Крупин отказался комментировать корреспонденту ИА REGNUM решение комитета.