Дамаск, 6 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сирийские правительственные силы захватили около половины ключевых позиций так называемой сирийской оппозиции в Алеппо, заявил Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, сообщает 6 октября Reuters.

Abkhazian Network News Agency Сирийские солдаты

Уточняется, что бои между правительственными вооруженными силами и вооруженными группами исламистов идут в квартале Бустан аль-Баша недалеко от центра города.

Сирийские военные также заявили, что правительственные войска продвинулись в квартале Бустан аль-Баша.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы города Алеппо, работают пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развёрнутые на семи пунктах пропуска.

Армии России и Сирии также ведут передачу гуманитарной помощи в районы Алеппо, освобожденные от исламистов.