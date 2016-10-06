Москва, 6 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Минфин РФ предлагает ввести акциз на электронные сигареты уже в следующем году. Об этом сегодня, 6 октября, заявил замминистра финансов России Илья Трунин.

lindsayfox Электронная сигарета

Идея о введении акциза на электронные сигареты содержится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 гг.», разработанном Минфином России. Согласно документу, акциз на одноразовые электронные сигареты может составить 40 рублей за одну штуку, на многоразовые — 15 рублей за 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости.

При этом в документе не указан срок предполагаемого введения акциза. «Предлагаем с 2017 года», — сказал Трунин.

По данным компании Vardex, которая является дистрибьютором электронных сигарет и комплектующих на территории РФ и стран ЕАЭС, цены на многоразовые сигареты могут вырасти минимум вдвое после введения акциза.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предлагает индексировать акциз на табак на 10% ежегодно в 2017—2019 годах. Об этом 1 октября сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на семинаре для депутатов Госдумы. Согласно подсчётам ведомства, такая мера принесёт бюджету дополнительные 243 млрд рублей.

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