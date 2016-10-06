Вашингтон, 6 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Сотрудник консалтинговой компании, в которой работал Эдвард Сноуден, был арестован ФБР по подозрению в хищении секретной информации, пишет The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

pixabay.com Хакерство

По данным издания, задержанного сотрудника компании Booz Allen Hamilton зовут Гарольд Томас Мартин Третий. Отмечается, что он работал на Агентство национальной безопасности США (АНБ).

Специалиста подозревают в краже исходного кода вредоносной программы, которая предназначалась для взлома компьютерных систем России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Сначала Мартин отрицал свою вину, однако позже признался в хищении секретной информации в ходе допроса в ФБР.