Москва, 6 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного «дела Гайзера» сегодня предъявлено обвинение бывшему главе Республики Коми Владимиру Торлопову. Он обвиняется в создании и руководстве совместно с Гайзером, Зарубиным и другими соучастниками преступным сообществом, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

rkomi.ru Владимир Торлопов

По версии следствия, в результате преступных действий Торлопова государству в лице Республики Коми был причинён ущерб в размере не менее 2,5 млрд рублей.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Торлопову меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, действовавшего на территории Республики Коми, в состав которого входили высшие должностные лица субъекта. К уголовной ответственности в настоящее время привлечены 16 человек. А ущерб исчисляется миллиардами рублей.