Ярославль, 6 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Мужчины — жители Ярославля в начале 13 века отличались необычным для Древней Руси высоким ростом. Об этом на VIII Межрегиональной научной конференции «Археология: история и перспективы» рассказала в своем докладе младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Анна Тарасова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конференция открылась 6 октября в Ярославском музее-заповеднике.

Илья Бесхлебный Ярославль

Специалисты Института археологии исследовали останки ярославцев, погибших в ходе штурма города монголами в 1238 году. Массовые захоронения были обнаружены в ходе раскопок на месте Успенского собора в древнейшей части города. По современным научным методикам ученые восстановили рост погибших — жителей Ярославля до монгольского нашествия.

Так рост мужчин составлял от 162 до 188 сантиметров, причем средний рост мужчин — 171 сантиметр, что для Средневековья является довольно высоким. В частности, он на 1 сантиметр выше, чем в Древней Руси в целом.

«Мы видим, что серия Ярославля по параметрам роста наибольшее сходство показывает с жителями Киева 11−13 века. Мы анализировали в основном мужскую выборку, потому что она более представительна. Есть определенное сходство, характерное для жителей лесной полосы. Это укороченные голени, которые влияют и на рост в том числе. Такое высокорослое строение типично для Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, если иметь в виду Польшу, Венгрию, и населения Ярославля. Это лесное население европейского типа», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Тарасова.

По словам ученого, на рост людей влияет, во-первых, генетика, во-вторых, образ жизни людей, в частности, питание. Можно предположить, что Ярославль 13 века был преуспевающим городом, жители которого питались довольно хорошо и разнообразно. Кроме того, сходство по признаку высокого роста могло объясняться и наличием большого числа пришлого населения — как раз переселенцев из Киева и скандинавов-викингов.

«Но здесь говорить о генетическом сходстве пока рано, необходимы дополнительные исследования», — считает Анна Тарасова.

Интересен и такой факт: рост женщин, судя по обнаруженным останкам, был значительно ниже, чем у мужчин — от 149 до 167 сантиметров. Однако и среди женского населения Ярославля 40% было выше среднего роста.