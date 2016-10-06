Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Собственнику придется воссоздать облик здания бывшего завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Иное строительство на месте снесенного памятника не будет согласовано, пообещал сегодня, 6 октября, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 24 сентября сотрудникам КГИОП и градозащитникам при помощи полиции удалось остановить проводившийся без разрешения снос здания бывшего завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте, д. 66. Однако днем 28 сентября часть конструкций полуразрушенного здания обвалилась на тротуар и проезжую часть. Затем аварийные конструкции здания пришлось разобрать. Причем, собственник сделал это, не получив разрешения на эти работы от городских ведомств.

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«Мы с полицией работаем по Сампсониевскому, чтобы увести это дело в уголовно-правовую сферу. Если это получится, думаю, что это будет адекватное наказание», — уверен Макаров.

Как рассказал глава КГИОП, по закону собственник обязан воссоздать здание «даже в случае необратимой аварийности». То же самое, уверен чиновник, должно произойти и со зданием на Сампсониевском, 66.

«По закону, оно должно быть воссоздано. И другой вариант строительства на этом месте мы не согласуем. Вот и всё. Поскольку собственнику все равно придется получать разрешение на строительство на этом месте, неизбежно придет в КГИОП, и тот эскизный проект, который он принесет на согласование, должен полностью повторять прежнее здание. Конечно, аутентичное здание мы утратили. Это очень плохо. Единственный вариант — его воссоздать», — повторил Сергей Макаров.

Чиновник признал, что от нерадивых собственников исторических зданий панацеи пока нет. «Вы не представляете, какое количество попыток недобросовестно поступить с утилитарными застройками, зданиями 18-го года, мы предотвращаем», — отметил он, добавив, что случай с заводским зданием на Выборгской стороне — «вопиющий случай, редкий собственник себя так ведет».

Здание по адресу Большой Сампсониевский пр., д. 66, литера И, было построено в 1914 году, располагалось на территории комплекса построек бывшего Механического завода «Новый Лесснер» (после 1918 г. — машиностроительный завод им. Карла Маркса) и являлось памятником промышленной архитектуры.