Киев, 6 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ожидает решения парламента по вопросу введения визового режима с Россией. Об этом он сказал прессе сегодня, 6 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Я ожидаю решения парламента… но этот вопрос нуждается в дискуссии с украинской общественностью», — отметил Порошенко. Больше эту тему он обсуждать не стал.

В свою очередь, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что президентская политсила не будет голосовать за введение визового режима с Россией.

«Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с Россией. Есть несколько причин для этого. Во-первых, мы проправительственная фракция, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены», — отметил он.

Во-вторых, продолжил Гончаренко, есть миллион украинцев, работающих в России, и зарабатывающих деньги для своей семьи.

По его словам, Россия сделает симметричный ответ на введение виз. «Следовательно, будет перекрыта для многих украинцев возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что постановление об отмене безвизового режима с Россией может быть вынесено на голосование в сессионный зал 6 октября. До сих пор в парламенте нет информации, будет ли законопроект сегодня рассмотрен.