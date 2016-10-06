Москва, 7 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, на пленарном заседании Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, сообщает ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На пенсии

Ранее в законе о бюджете на 2016 год была предусмотрена вторая индексация пенсий, норма о единовременной выплате призвана заменить собой несостоявшуюся в 2016 году вторую индексацию пенсий по уровню инфляции.

Право на получение такой выплаты будут иметь пенсионеры, постоянно проживающие на территории России. Проживающие за границей пенсионеры — граждане России выплату в 5 тыс. рублей не получат.

Как сообщил на заседании профильного комитета Госдумы замминистра труда Андрей Пудов, при утверждении этой нормы правительство исходило из того, что выплата компенсирует рост стоимости потребительской корзины тем, кто постоянно проживает в России. Средства единовременной выплаты будут выплачиваться территориальными органами ПФР в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии.

При этом единовременная выплата, не выплаченная своевременно, будет выплачена позднее. Выплату смогут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры. Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

Удержания на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты производиться не будут.

Расходы федерального бюджета на единовременную выплату составят 221,697 млрд рублей, выплата коснется 44 млн пенсионеров.