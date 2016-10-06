Брянск, 6 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Брянской области в ближайшее время сокращение ждет минимум 630 человек, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Службы занятости населения региона. По данным на 1 октября, сотрудникам 71 предприятия стоит готовиться к увольнению.

Александра Побирей Увольнение

При этом ситуация на рынке труда в Брянской области остается стабильной. Сейчас в базе данных находятся более 11 тысяч вакансий, официально зарегистрированных безработных в регионе — 7,5 тысячи. Таким образом, уровень безработицы составляет 1,2%, а коэффициент напряженности — 0,8.

ИА REGNUM отмечает, что по сравнению с началом сентября в Брянской области безработных стало меньше на 400 человек.