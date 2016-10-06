Ереван, 6 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Сюникской области Армении Сурик Хачатрян освобождён от занимаемой должности по собственному заявлению. Решение об этом приняло правительство страны на заседании 6 октября. Позже документ был утверждён президентом Сержем Саргсяном, после чего на вакантную должность был назначен Ваге Акопяна.

Photolure Серж Саргсян и Сурик Хачатрян

ИА REGNUM неоднократно писало о скандально известном губернаторе, который получил широкую известность исключительно благодаря криминальным разборкам, в которых был замешан он сам и многочисленные члены его семьи: сын, братья, племянники. Их имена муссировались в различных криминальных скандалах с изнасилованиями, убийствами, избиениями и похищениями.

С небольшой паузой Хачатрян занимал пост губернатора с 2004 года. В 2013 году трижды судимый глава области был уволен после того, как во дворе его дома был застрелен Аветик Будагян.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 июня 2013 года возле дома губернатора прозвучали выстрелы, в результате которых один человек погиб на месте, двое получили огнестрельные ранения. Погибшим является бывший кандидат в мэры Гориса Аветик Будагян (1970 г.р.), были ранены полковник, командир одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, брат погибшего Артак Будагян (1971 г.р.) и телохранитель губернатора Сюника Николай Абрамян (1975 г.р.). В рамках дела 3 июня были арестованы сын главы области Тигран Хачатрян и его телохранитель Зарзанд Никогосян. Они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.104 (убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей) и ч.1 ст. 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Арестованные провели в изоляторе несколько месяцев и были отпущены на свободу, а в последствии оправданы. Следствие решило, что Тигран Хачатрян и Зарзанд Никогосян оборонялись.

После того, как скандал с убийством утих, в 2014 Сурик Хачатрян вновь был назначен губернатором.

Но и после этого имя Хачатряна и его родственников не сходило с первых страниц газет, а также продолжало оставаться одной из главных тем критики оппозиции в адрес властей. Последний инцидент, связанный с семьей губернатора, имел место в начале мая 2015 года. Тогда сын губернатора Тигран Хачатрян был замешан в инциденте с жестоким избиением двух жителей их родного Гориса.

Тигран вновь был арестован, но затем «выяснилось», что он не принимал участия в избиении, а за преступление были осуждены несколько других человек, в том числе родственники Сурика Хачатряна.

Во время апрельской войны в Карабахе в соцсетях появилось фото Сурика Хачатряна, где он запечатлён на одном из постов. Но пользователи обратили внимание, что у Хачатряна до блеска чистая обувь и главу области заподозрили в самопиаре во время войны.

Как ранее писало ИА REGNUM, наблюдатели считают, что Сурик Хачатрян пользуется покровительством властей Армении, и в частности президента Армении Сержа Саргсян, по одной, но довольно весомой причине — он не раз доказывал, что способен обеспечивать на выборах самого разного масштаба необходимые для Сержа Саргсяна результаты.

Странным образом увольнение Хачатряна совпало с окончанием выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Сюникской области 2 октября. Тогда практически во всех городах и сёлах победили кандидаты, поддерживаемые правящей Республиканской партией Армении.

Наверное, в РПА решили, что на данном этапе общественное негодование важнее и решили, что Хачатрян будет обеспечивать необходимые результаты в Сюниксой области занимая лишь должность руководителя сюникского отделения РПА.