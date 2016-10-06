Нижний Новгород, 6 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 11 октября попробуют второй раз провести свое первое в новом созыве заседание. Как заявил журналистам депутат, глава регионального отделения «Единой России» Александр Табачников, дата проведения заседания утверждена оргкомитетом 6 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Табачников, глава нижегородского регионального отделения «Единой России» и депутат Заксобрания

По словам Табачникова, кабинки и урны для голосования будут расположены в зале заседания. За процессом избрания спикера регионального парламента сможет понаблюдать любой желающий. Каждый из голосующих депутатов получит бюллетень, подписанный всеми членами счетной комиссии.

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Сама счетная комиссия будет заседать в отдельном кабинете. В нее в обязательном порядке войдут представители всех четырех фракций, представленных в Заксобрании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября депутаты уже пытались собраться для того, чтобы избрать председателя Заксобрания, его заместителей и глав комитетов.

Однако эта попытка не увенчалась успехом. Часть депутатов, уверенных, что областное правительство попытается взять под контроль процесс голосования и фальсифицировать его итоги, проигнорировали заседание. Кворум не сложился, и заседание закончилось, даже не начавшись.

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Это первый случай в практике нижегородского парламента, когда работа начинается со скандала и срыва заседания. Депутаты, устроившие демарш, уверяют, что они выступают за проведение открытого и прозрачного голосования. Однако эксперты, наблюдающие за происходящим, полагают, что это всего лишь политический торг за зоны влияния.

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