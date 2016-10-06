Москва, 7 октября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, Госдума может ратифицировать соглашение между Россией и САР о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии, сообщает ИА REGNUM. В обсуждении примет участие замглавы Минобороны Николай Панков.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Комитет Госдумы по международным делам накануне принял решение рекомендовать к ратификации соглашение между Россией и Сирией по бессрочному размещению авиагруппы российских вооруженных сил на сирийской территории. «Надеюсь, это знаковое досье будет единогласно ратифицировано Государственной думой», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В настоящее время самолеты российской военной авиации размещены на авиабазе Хмеймим. «Наша база там нужна для того, чтобы на дальних подступах бороться с этими бандитами», — заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Соглашение было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года и внесено на ратификацию в Госдуму в начале августа 2016 года. В тексте соглашения подчеркивается, что «нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Россия 30 сентября 2015 года начала операцию в Сирии по борьбе с терроризмом по просьбе сирийского президента Башара Асада. При этом для размещения авиации ВКС РФ используется аэродром Хмеймим. В марте 2016 года президент России Владимир Путин приказал вывести основную часть авиационной группировки РФ из Сирии.