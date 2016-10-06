Москва, 6 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Больше 700 млрд рублей планирует сэкономить по итогам года правительство РФ за счет сокращения неэффективных бюджетных трат. Как сообщил сегодня, 6 октября, открывая заседание правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев, средства будут перераспределены в пользу наиболее значимых направлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Таким образом будет перераспределено более триллиона рублей, — пояснил он. — Прежде всего они, конечно, пойдут на исполнение наших социальных обязательств. Основная часть дополнительных расходов — это трансферты Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование и целый ряд других направлений. Соответственно, нам необходимо подкорректировать и дефицит бюджета, который в целом несколько возрос, но остаётся на приемлемом уровне».