Киев, 6 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2016 года Украина сократила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 16,8% — до $1,04 млрд. Соответствующие данные обнародовала Государственная фискальная служба Украины.

bycfotografem Уголь

Согласно информации ведомства, первая тройка выглядит таким образом: уголь на $674,2 млн был импортирован из России, $147,3 млн — из США, $69,1 млн — из Австралии. Из других стран Украина импортировала уголь на $148,2 млн.

В сентябре генеральный директор украинской научно-промышленной ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт заявил, что импорт коксующегося угля из РФ является жизненно необходимым для украинской экономики. «Поставки из России являются постоянными и традиционными для нашей металлургии. На сегодня мы без них обойтись не сможем», — отметил он.

В начале октября министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Украина обеспечена углем и газом для прохождения отопительного сезона на достаточном уровне.

«Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода утверждена постановлением Кабинета министров, где определены нормы и необходимые запасы на складах, для того, чтобы пройти осенне-зимний период без каких-либо проблем. Эти нормы были рассчитаны на минимальные температуры. В частности, на складах генерирующих компаний находится более 1,6 млн тонн угля и объем угля, который мы получаем по диверсификации, это больше 0,5 млн тонн. Это свидетельствует о том, что пока у нас нет никаких проблем в энергетической системе Украины. Мы готовы и по балансу, и по запасам в полной мере», — отметил представитель правительства.

Также отметим, что частная энергетическая компания Украины ДТЭК (принадлежит структурам Рината Ахметова) заказала 70 тысяч тонн газового угля в Польше и 50 тысяч тонн антрацита из ЮАР для прохождения отопительного сезона.