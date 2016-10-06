Москва, 6 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Возраст от 30 до 32 лет является наиболее удачным для поиска работы, а вот соискателям старше 51 года придется гораздо сложнее, пишут 6 октября «Известия» со ссылкой на данные портала Superjob.

Unsplash На рабочем месте

Отмечается, что показатели наиболее удачного и неудачного возраста для устройства на работу отличаются для мужчин и женщин. Так, представителям сильного пола стоит обратить внимание на карьеру в возрасте от 27 до 29 лет. Однако в период с 51 до 53 и с 57 до 59 лет они будут менее всего востребованы у работодателей.

При этом издание напоминает о примерах, опровергающих статистику. Так, предприниматель Гарланд Сандерс в возрасте 65 лет основал сеть ресторанов KFC, 52-летний Рэй Крок открыл первый «Макдональдс», а Джон Пембертон в свои 55 изобрел «Кока-колу».