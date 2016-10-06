Москва, 6 октября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах главы государства на свой день рождения 7 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Владимир Путин отметит его «в кругу близких, родных и друзей», каких-либо публичных мероприятий не запланировано.

«Вместе с тем будут международные звонки, поздравления президенту», — отметил Песков. Он добавил, что какие-то вопросы в ходе этих разговоров обсуждаться будут, так всегда делают «главы государств».

Президент РФ Владимир Путин 7 октября 2016 года отметит 64-летие. В 2015 году Путин отпраздновал день рождения, приняв участие в хоккейном матче. В 2014 году 7 октября глава государства взял выходной, который провел в сибирской тайге, в 300−400 километрах от ближайшего населенного пункта.