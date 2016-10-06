Медведев освободил от должности своего помощника Онищенко
Москва, 6 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Геннадий Онищенко освобождён от должности помощника председателя правительства в связи с избранием в Государственную думу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Онищенко Геннадия Григорьевича от должности помощника председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва», — сообщается в документе.
Напомним, Онищенко находился на должности помощника председателя правительства России с 23 октября 2013 года. До этого он являлся главным государственным санитарным врачом России — с октября 1996 по октябрь 2013 года.