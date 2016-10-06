Москва, 6 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Геннадий Онищенко освобождён от должности помощника председателя правительства в связи с избранием в Государственную думу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Presidential Press and Information Office Геннадий Онищенко

«Освободить Онищенко Геннадия Григорьевича от должности помощника председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва», — сообщается в документе.

Напомним, Онищенко находился на должности помощника председателя правительства России с 23 октября 2013 года. До этого он являлся главным государственным санитарным врачом России — с октября 1996 по октябрь 2013 года.