Ярославль, 6 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Двое депутатов, избранных от Ярославской области в Госдуму, заняли посты заместителей председателей комитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Александр Грибов («Единая Россия») стал зампредом комитета по государственному строительству и законодательству, а Валентина Терешкова — комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению. В прошлом созыве Госдумы в данном комитете работал другой депутат от Ярославской области — Маргарита Свергунова. Сама Валентина Терешкова в предыдущем созыве работала заместителем председателя комитета нижней палаты Российского парламента по международным делам.

yaroslavl.er.ru Илья Осипов

Депутат — «справедливоросс» Анатолий Грешневиков вошел в состав комитета по природным ресурсам. Лидер ярославских «единороссов» Илья Осипов стал членом комитета по жилищной политике и ЖКХ.

Избранный по межрегиональной группе «Единой России», включавшей в себя Ярославскую, Ивановскую, Костромскую и Тверскую области депутат Валерий Иванов занял пост первого заместителя председателя комитета по регламенту и организации работы Думы. А депутат КПРФ Александр Некрасов, представляющий Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области, стал заместителем председателя комитета по энергетике.

Избранный по федеральному списку ЛДПР депутат Леонид Слуцкий, представлявший с 2007 по 2011 годы в нижней палате парламента Ярославскую область стал членом комитета по международным делам. При этом депутат в прошлом созыве возглавлял комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками.

«Дело в том, не в том, на каких постах будут работать ярославские депутаты, важно, как будут реализовываться их возможности. Должность заместителя руководителя комитета заставит депутата много времени проводить в Москве, а в Ярославской области существенно меньше. Именно по этой причине я, активно занимаясь международными проектами, не стал в Совете Федерации занимать пост вице-председателя комитета по международным делам. На мой взгляд, Илья Осипов поступил правильно, он рядовой член комитета по ЖКХ, это оставит ему много времени как для работы в регионе, так и для осуществления задач лидера партийной организации. Эффективность работы зависит от того, насколько будет объединён пул ярославских депутатов в Москве. Когда я был губернатором я регулярно собирал федеральных депутатов, ставил перед ними задачи. Надо посвящать депутатов в цели, задачи, направления бюджетной политики, те интересы, которые нужно для Ярославской области отстаивать в Госдуме и Совете Федерации. Я говорил врио губернатора Дмитрию Миронову, что нас нужно объединять, нас 6 человек — 4 человека в Госдуме, 2 — в Совете Федерации, и мы можем консолидировано лоббировать интересы региона в Федеральном Собрании», — считает член Совета Федерации, первый губернатор Ярославской области и депутат Государственной Думы 5 созыва Анатолий Лисицын.