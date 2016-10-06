Киев, 6 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики одобрил правительственный законопроект № 5114 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».

Сожжение книг в Третьем рейхе

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник не уточнил подробности и не сообщил, когда именно законопроект будет рассмотрен Верховной радой.

Ранее Кириленко заявил, что на Украину сейчас в денежном выражении официальным путем ввозят примерно в десять раз меньше российских книг, чем в 2012 году. Согласно статистике, приведенной представителем правительства Украины, в 2012 году из России было импортировано российских книг на 33 млн долларов, в 2015 году — на 3,7 млн долларов.

Вице-премьер не раз призывал Раду принять законопроект, который ограничивает доступ на украинский рынок книг, напечатанных в России.

«Мы примерно знаем перечень издательств, авторов и издателей, которые специализируются на антиукраинских изданиях, которые пытаются закинуть это сюда… Нормальная литература, которая может импортироваться из России, — если такая есть вообще — она никак не пострадает», — резюмировал он.

Предполагается, что разрешение на ввоз той или иной книги будет давать специально созданная общественная комиссия. По мнению Кириленко, «отсекаться» будет около 40% от всего объема импорта книг из России.