Москва, 6 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Выставка «Романовы и Гримальди. Три века истории», открывшаяся в Третьяковской галерее в Москве, станет важным событием в культурной жизни России и Монако. С неё начинается обширная программа открывающихся Дней Монако в России. Об этом сегодня, 6 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая выставку вместе с князем Монако Альбертом II.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщает пресс-служба президента РФ, выставка, приуроченная к 10-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Монако, рассказывает об истории взаимодействия двух стран, о связях российского императорского дома и княжеского дома Гримальди. Взаимоотношения династий представлены в официальных указах и манифестах, в письмах и фотографиях, дневниковых записях и памятных альбомах, произведениях живописи и личных предметах. Экспонаты собраны из российских архивов и музеев и коллекций княжеского дворца Монако.

По словам российского президента, экспонаты выставки «подтверждают династическую близость Романовых и Гримальди, подтверждают богатую историю и особый характер взаимоотношений двух государств, напоминают о том, что Россия и Монако нередко выступали союзниками и придерживались схожих позиций в европейских делах». Прервавшиеся в 1917 г. дипломатические отношения между Россией и Монако были возобновлены только десять лет назад, и с тех пор, подчеркнул Путин, «поступательно развиваются по всем направлениям на основе партнёрства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Во многом это является личной заслугой хорошего друга нашей страны Князя Альберта II».