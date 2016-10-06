Самара, 6 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Глава Самарского облизбиркома Вадим Михеев выразил надежду на «помощь в определении круга лиц, которые могли оказывать административное давление на председателя и членов участковой избирательной комиссии с целью фальсификации итогов голосования», сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

6 октября распространено заявление председателя Самарского облизбиркома Вадима Михеева, в котором указано: «5 октября 2016 года в региональных СМИ появился ряд материалов, в которых сообщалось, что член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 2902 Наталья Баранова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что участвовала в фальсификации результатов выборов, которые прошли 18 сентября 2016 года».

Михеев сообщает, что обращений по вопросам фальсификации итогов голосования от Натальи Барановой в региональный избирком не поступало. Но обещает: «Если факты, перечисленные в заявлении Натальи Барановой, имеют под собой реальную почву, мы приложим максимум усилий для их выявления и оказания помощи правоохранительным органам». По его словам, облизбиркомом уже предоставлена правоохранительным органам необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения, расположенных на избирательном участке №2902.

«Работники аппарата избирательной комиссии Самарской области оказывают необходимую помощь силовикам и будут принимать участие в следственных действиях» — констатировал Вадим Михеев.

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По информации «КоммерсантЪ», в Самаре член участковой избирательной комиссии (УИК) №2902 от «Справедливой России» с правом решающего голоса Наталья Баранова заявила о том, что никто из состава УИК якобы не считал бюллетени, а все члены комиссии просто подписали «недействительные протоколы» результатов голосования. 22 сентября она написала заявление в прокуратуру Самарской области, приложив к нему заверенные копии «недействительных протоколов».

Как следует из заявления Барановой, «недействительные протоколы» она подписала под давлением председателя участковой избирательной комиссии (по данным официального сайта облизбиркома, УИК №2902 в Самаре возглавляет Владимир Челноков). «Я хочу узнать реальные результаты выборов на участке. Я сомневаюсь в том, что никому не известный Виктор Егоршин от «Единой Росси"набрал в два раза больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я также сомневаюсь, что на самом деле была такая явка, что на выборы пришли более 50% жителей», — отметила Баранова.

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По итогам выборов в региональный парламент в Самарском избирательном округе №2, к которому относится УИК №2902, мандат депутата получил кандидат от «Единой России» Виктор Егоршин, он набрал около 40% голосов. Согласно официальным данным облизбиркома, в УИК №2902 пришли 817 избирателей из 2421 зарегистрированных. За Виктора Егоршина свои голоса отдали 325 человек, за Сергея Турусина (КПРФ) — 162, за Оксану Ланцову (ЛДПР) — 92.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Самарской области 18 сентября выбирали 50 депутатов в Самарскую губернскую думу: 25 — по общеобластному списку от партий, остальных — по одномандатным округам.

По единому округу в Самарскую губернскую думу «ЕР» набрала 52,86%, КПРФ — 17,1%, ЛДПР — 14,1%, «Справедливая Россия» — 5,35%, Патриоты России — 1,7%, Яблоко — 2,31%, Гражданская Платформа — 0,97%, Коммунисты России — 2,43%.

В 24 из 25 одномандатных округов на выборах депутатов в областной парламент победили кандидаты от «Единой Россией», за мандаты в губернскую думу боролись выдвиженцы 12 партий. В одномандатный список нового состава депутатов от «ЕР» от Самарского избирательного округа вошел Виктор Егоршин с результатом 39,57%.

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