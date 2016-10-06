Москва, 6 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина («Единая Россия») предложила всем женщинам-депутатам нового созыва нижней палаты парламента принять участие в телешоу «Подруги».

globallookpress.com Оксана Пушкина

«Хочется, чтобы на нашей основе собрать вообще всех женщин из всех фракций… И может, так и назвать «Подруги», — предложила Пушкина.

Она подсчитала, что в Госдуме 70 женщин-депутатов.

Между тем глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ) поддержала инициативу, пишет Интерфакс. «Может, даже какое-то сделать шоу «Депутаты-женщины», — корректирует она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на окончание Госдумы VI созыва в нижней палате парламента работали 63 женщины-депутаты, в Госдуме нового созыва их уже 69.