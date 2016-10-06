Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Министру культуры РФ Владимиру Мединскому следовало бы сначала подумать о последствиях установки доски Карлу Маннергейму в городе, пережившем блокаду, прежде чем организовывать ее размещение. Об этом 6 октября заявил журналистам председатель совета Санкт-петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), кандидат исторических наук Александр Марголис, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Доска Маннергейму со следами кислоты и пуль

По словам Марголиса, из-за установки доски Маннергейму это место в центре Петербурга стало «полем непрерывных политических битв». «Доску оскверняют, затем чистят, охраняют или не охраняют… Бог знает что! Я бы министру культуры предложил задуматься: именно этого эффекта он хотел, чтобы Захарьевская (улица) стала полем брани? Сначала надо было думать о последствиях, а затем продавливать такие решения. Хоть он и московский человек, но все же он как бы доктор исторических наук», — сказал Марголис.

Историк и градозащитник подчеркнул, что по поводу доски существуют совершенно конкретные нормы, прописанные в городских законах. В частности, «комитет по культуре администрации Санкт-Петербурга несёт прямую ответственность за регулирование этой деятельности».

Марголис выразил возмущение разговорами о том, чем является «мемориал» Маннергейму: мемориальной доской, памятной доской или просто «табличкой». Чтобы получить ответ на этот вопрос, подчеркнул эксперт, достаточно заглянуть в соответствующие распоряжения. Из них следует, что «то, что висит на фасаде дома на Захарьевской улице, безусловно, является классической мемориальной доской, а попытка её переименовать во что-то иное — это ни что иное, как попытка уйти от ответственности».

«Таким образом, у нас летом этого года появилась еще одна мемориальная доска. Но вот как она появилась, и были ли соблюдены соответствующие нормы установки, это серьезный вопрос. Скорее всего, они были нарушены. И это породило целый ряд проблем. Считаю, что комитет по культуре и профильный вице-губернатор должны взять на себя ответственность за случившееся и активнее участвовать в «разруливании» этой ситуации», — подчеркнул Марголис.

Он также напомнил, для решения вопросов по установке или отказу в установке такого рода мемориальных досок и существует при комитете по культуре совет, в который входят полномочный представитель городской администрации, депутаты Законодательного собрания и авторитетные историки.

«Именно такой совет должен рекомендовать или нет. Эта процедура не была соблюдена. Если бы я участвовал в заседании такого совета, я бы предложил воздержаться от установки такой доски. Это не лучший способ сохранения исторической памяти — можно было бы найти иные формы», — считает глава петербургского ВООПИиК.

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Напомним, памятная доска финскому военачальнику Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия присутствовали тогдашний глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, а также вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что при установке доски требования городского закона о мемориальных досках не были соблюдены.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга в начале августа официально зафиксировала факт несанкционированного появления памятной доски на стене дома 22 по Захарьевской улице и передала соответствующий акт и документы фотофиксации комитету по культуре, который должен был предпринять меры по демонтажу незаконной мемориальной доски, в соответствии с законом «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».

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Однако, вместо ожидаемого снятия доски распоряжением главы комитета по культуре 5 сентября была создана «комиссия по проведению проверки обстоятельств, изложенных в акте обследования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга».

6 октября истекает срок, отведенный на проверку «по факту обнаружения на фасаде здания» Военной академии материально-технического обеспечения «объекта внешнего благоустройства» в виде мемориальной доски Маннергейму. После чего не позже к 14 октября комиссия должна представить результат своей работы в виде справки.

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 27 сентября отказал в удовлетворении иска к правительству города, в котором истец требовал признать незаконными действия или бездействие властей в связи с появлением доски Карлу Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице.

За прошедшие месяцы доску несколько раз заливали красной краской и кислотой, а, предположительно, в ночь на 3 октября обстреляли из неизвестного оружия, оставив повреждения. Частная охрана, долгое время дежурившая у доски, в конце сентября была снята.