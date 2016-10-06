Вашингтон, 6 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Длительные наблюдения за областью Extended Groth Strip в созвездии Волопаса позволили ученым обнаружить на окраине линзовидной галактики сильный источник рентгеновского излучения. Астрономы предполагают, что это говорит о наличии здесь «блуждающей» черной дыры, сообщает In-space.ru.

pixabay.com Чёрная дыра

По мнению ученых, в центре большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых составляет от 100 тыс. до 10 млрд. масс Солнца. Однако есть доказательства существования и так называемых блуждающих галактик, которые располагаются далеко от центра галактики, так как были отброшены туда после столкновения или слияния с другой галактикой.

Подобный объект был обнаружен в одной из внешних областей галактики GJ1417+52 с помощью космических рентгеновских обсерваторий «Chandra» и «XMM-Newton». Эта довольно большая галактика находится на расстоянии 4,5 млрд световых лет от Земли.

Предполагается, что ранее она столкнулась с небольшой галактикой, в которой находилась черная дыра. В результате черная дыра оказалась на окраине слившихся галактик. По оценкам ученых, масса черной дыры больше Солнца более чем в 100 тыс. раз.