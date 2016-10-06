Краснодар, 6 октября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Сотрудничество Китая и Краснодарского края будет расширяться. Заинтересованность в этом высказали китайские инвесторы на встрече представителей Всекитайской корпорации машиностроения и строительства и российско-китайского предприятия ООО «Снабполимер Медицина» с вице-губернаторами Кубани Юрием Гриценко и Андреем Алексеенко. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе краевой администрации 6 октября.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Как уточнил председатель правления Всекитайской корпорации машиностроения и строительства Лу Юэчунь, вкладывать средства китайская сторона намерена в медицинское строительство, мусороперерабатывающую промышленность, нефтяную и энергетическую отрасли.

Китайский бизнес уже готовится реализовать на территории края крупный проект по созданию инновационного предприятия. Соглашение о строительстве завода по производству безопасных одноразовых шприцев и систем для забора, переливания и хранения крови с инженерной защитой от повторного применения в Восточной промзоне Краснодара было подписано на форуме «Сочи» в 2015 году с российско-китайским предприятием «Снабполимер Медицина».

Приступить к реализации проекта планируется в 2018 году.

По словам Лу Юэчунь, строительство первого совместного предприятия повлечет за собой дальнейшее сотрудничество между регионом и Китайской Народной Республикой.

Добавим, что в рамках визита в регион зарубежные партнеры познакомились с инвестиционным потенциалом отраслей экономики Краснодарского края, а также приоритетными направлениями развития региона. Инвесторам были представлены наиболее интересные для края сферы инвестирования. Проинформировали представителей китайского бизнеса и обо всех существующих региональных и федеральных мерами государственной поддержки.